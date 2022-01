VIDEO | Tiktoker le hace el ‘quite’ a Grupo Firme

Ya supérame es uno de los grandes éxitos de Grupo Firme, basta ver su número de reproducciones en YouTube – más de 171 millones – para comprobar esto, por eso la canción ha sido retomada para la elaboración de otros contenidos en redes sociales. Por ejemplo el que hizo la tiktoker Mafer González (@mafergonzalezz), quien decidió responder a lo que dice Eduin Caz, vocalista de la banda de música regional, en su tema.

A través del video Si ‘Ya supérame’ tuviera una respuesta. Escribí esto, la creadora de contenido, que suele compartir respuestas a canciones en su perfil, logró viralizarse, pues su grabación acumula más de 1.5 millones de visualizaciones.

“No te hagas el santo porque eso no es de Dios, si fui yo quien dijo adiós y no digas que no. Bloqueado de redes yo te dejé y perdón pedías cuando me alejé, no sé cómo sigues contando la historia al revés”, dice al principio de su versión.