Estrés y ansiedad, trastornos mentales que se agudizan con la cuesta de enero: SSM

Morelia, Michoacán, 16 de enero del 2022.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Hospital Psiquiátrico “Dr. José Torres Orozco” detectó un incrementó en la primera semana del mes de enero, de diferentes trastornos mentales de los cuales destacan el estrés y la ansiedad, con 15 personas diagnosticadas en los primeros 9 días de 2022.

Esto se debe a que en este mes se presenta la famosa cuesta de enero, la cual tiene que ver con el posible aumento de precios, ajustes de tasas de interés y deudas navideñas, lo que pone en una situación de estrés a los michoacanos con problemas financieros y acentúa las alteraciones mentales.

Sin embargo, no solo tiene que ver con lo económico, sino que también con no poder cumplir los propósitos de año nuevo, como la pérdida de peso, comprar un carro o la casa de sus sueños o no encontrar al ser amado, entre otros factores, frustrando así al individuo, causándole un estrés agudo que no lo deja realizar dichas metas.

Algunas de las señales de estrés y ansiedad que podemos detectar fácilmente: son el cansancio, constante presión, confusión, olvido y apresuramiento; irritabilidad, desesperación y/o tristeza inexplicable; dolores de cabeza, de pecho y estomacales, reacciones alérgicas, problemas del sueño, beber en exceso, comer en exceso, fumar o usar drogas.

Al detectar alguno de estos síntomas es necesario atenderse de manera inmediata con un profesional en la salud, por ello la SSM pone a disposición a médicos psiquiatras y psicólogos del Hospital Psiquiátrico para ser canalizados y atendidos de manera adecuada, ayudándoles a como sobrellevar dichos trastornos mentales, durante esta cuesta de enero, mediante la consulta externa.

