“No lo hicimos mejor, pero tampoco peor”, asegura AMLO sobre ahorros de Presidencia

México.- Al invitar al Instituto Nacional Electoral, (INE) a que ahorre para obtener recursos, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso como ejemplo que en la Oficina de Presidencia se han logrado ahorrar 3 mil millones de pesos.

“No lo hicimos mejor, pero tampoco peor”, aseguró el mandatario, dijo que se pueden tener más recursos desde el Ejecutivo porque no se compran vehículos nuevos ni atención médica privada o caja de ahorro especial.

Por ello dijo que le extraña la postura del INE frente a la falta de recursos para realizar la revocación de mandato.

“Pero pues no compramos vehículos nuevos, no hay atención médica privada, no hay caja de ahorro especial, no tenemos sueldos que tenían antes, no hay como se llama, los que cobran sin trabajar, aviadores (…). Todo esto nos ha permitido ahorrar y eso es lo que se tiene que tomar en cuenta”, apuntó.