Critican a Julio César Chávez Jr. por gorra de “El Chapo”

El pugilista mexicano recibió diversas críticas de sus seguidores a través de Instagram por portar esa capucha.

Julio César Chávez Jr. vuelve a causar polémica. En esta ocasión, la nueva controversia se debe a que mediante su cuenta de Instagram realizó un ‘en vivo’, en el cual, portaba una gorra con el rostro del famoso narcotraficante mexicano, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.

Como se ha vuelto una costumbre en las últimas semanas, el pugilista mexicano hizo un live para poder platicar con sus seguidores, quienes no dudaron en hacerle saber su postura en relación con la prenda que portaba.

Sin embargo, Julio no se quedó callado y les contestó: “No tiene nada de malo la cachucha, no veas los símbolos ni nada, ¿por qué no dicen ‘ah, tiene México’? Ves otra cosa pues, tu cabeza está enferma, es tu cabeza. Son personajes que hay en diferentes partes”, mencionó.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...