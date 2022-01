Mis hijos no tienen influencia en este gobierno: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los señalamientos periodísticos sobre la casa en la que vive su hijo José Ramón López Beltrán en Texas, Estados Unidos.

El mandatario arremetió contra Carlos Loret de Mola, quien divulgó la investigación, y aseguró que sus hijos no tienen influencia en su gobierno por lo que no hay tráfico de influencias detrás del estilo de vida de José Ramón López Beltrán.

Calificó la información de Mexicanos contra la Corrupción como un “escándalo” y llamó mercenario al periodista Carlos Loret de Mola.

Pare refutar la información publicada sobre el estilo de vida de su hijo, AMLO dijo:

“Nada más decir, que primero en este gobierno, no tiene influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado, en el asunto del matrimonio pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales”.