“No pasó a mayores”, Bedolla sobre encuentro entre civiles y soldados en Tepalcatepec

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Al mostrar su respaldo al actuar de elementos del Ejército de México en el municipio de Tepalcatepec, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el evento registrado el pasado sábado en las comunidades de El Bejuco y Loma Blanca en ese municipio, no pasó a mayores y las fuerzas castrenses lograron reestablecer la paz.

En rueda de prensa, el mandatario estatal reconoció lo acontecido pero minimizó el encuentro entre civiles y soldados, además de que aseguró, eran pobladores “usados” por el crimen organizado que prevalece en esa región de la Tierra Caliente.

“El tema no es fácil, lo hemos dicho no es un día de campo, no es un tema tranquilo; los grupos delictivos usan a la población para fungir como escudo humano, para presionar a la autoridad pero no pasó a mayores (…) Se tomó control de El Bejuco y se tiene ahí la presencia y se va a continuar, el Ejército Mexicano está haciendo un excelente trabajo, táctico, de inteligencia pero también de acción para recuperar la tranquilidad”