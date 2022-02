Sylvia Pasquel confiesa que usa Tinder “para conocer amigos”

REDACCIÓN / GRUPO MARMOR

Morelia,Michoacán.- Ante el éxito que ha tenido El estafador de Tinder, documental de Netflix que cuenta los engaños que sufrieron varias mujeres por parte de Simon Leviev, a muchas celebridades se les ha cuestionado si utilizan aplicaciones de citas, por ejemplo a la actriz Sylvia Pasquel. La hija de Silvia Pinal confesó en entrevista con varios medios de comunicación, que luego retomó el programa De primera mano, que sí utiliza esta app para conocer personas.

o abrieron ahí de payasada en un trabajo que estaba haciendo y nadie lo borró, ahí se quedó”, recordó. Pasquel señaló que ya hizo “un buen amigo” en la plataforma: “Me cae muy bien y vive en Cancún, pero es de estos holísticos, entonces estamos planeando hacer una videollamada para hacer una meditación, eso está padre”.

Luego, la actriz dijo que ya vio el documental de Netflix: “Muy ingenuas las chavas, eso de que el hombre venga… Tampoco un hombre merece tanto”. “Dos o tres veces querían que pedirme prestado, pero no me van a ‘chichifiar’. Así el detallito de que: ‘Yo pago la comida’, pero nada más”, aseguró. Por último, evitó opinar sobre el reciente arresto de Frida Sofía: “Yo en esos asuntos no me meto. Estoy a un lado, la vida de cada quien tiene un curso y no soy nadie para estar opinando”.