CEAV mantiene en el olvido a las víctimas de los granadazos

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Las Comisiones de Atención a Víctimas Estatal y Federal han dejado en el olvido a las y los afectados de “los granadazos”, a tal grado que 12 de las 89 víctimas reconocidas de el proceso penal siguen en procedimientos de reparación del daño, pues las autoridades se mantienen en la negativa de reconocerlos.

Al exterior de la CEAV, acudieron acompañados de su representante, la Licenciada Reyna Velazco Guerrero, en espera a que la titular de la Comisión a nivel federal, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, les atienda, pues asegura que la funcionaria acudió a Morelia para reunirse con autoridades estatales pero ignora a las víctimas.

“Nos queda claro que debe haber una coordinación para que haya una correcta atención, sin embargo, vemos que al final del camino no les interesan tanto las víctimas porque están pidiendo que los reciban, escuchen, que hagan un puente de comunicación con ellos para poder resolver estos procedimientos que están pendientes desde el 2020, y les niegan acceso a esas reuniones y obviamente están indignados porque no es la primera vez que solicitan una reunión”, mencionó la abogada.

Particularmente el caso de la señora Aurora, la Comisión Estatal no emitió la resolución a favor de la mujer, pese a que ganó un amparo en noviembre, sin embargo, la institución promovió un amparo, alargando el proceso y dejando a la señora sin su reconocimiento como víctima.

Para la licenciada Velazco, el mensaje de las autoridades es muy claro: no les interesan las víctimas de los granadazos del 2008.

“Las víctimas no les interesan, para efecto de fotografías y de conferencias, está siempre el discurso de vamos a hacer lo mejor para las víctimas pero lo vemos, a 13 años no hay detenidos, ni responsables y no les dan ese acceso a la reparación del daño. Los han condenado al olvido, eso lo hemos dicho desde hace un tiempo que empezamos a trabajar con ellos, no les interesan, ese es el mensaje que han dado tanto los gobierno del estado como a nivel federal”.