En Michoacán nos quedamos atrás en el tema del aborto: Diputada Gaby Cázares

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Gabriela Cázares Blanco, aseguró que Michoacán está rezagados en el tema de la legalización del aborto, motivo por el que presentó una iniciativa para la despenalización absoluta del aborto y el acceso a los derechos de salud sexual y reproductiva.

En el punto XVIII se habla de la modificación del artículo segundo de la Constitución de Michoacán.

En entrevista, la petista recordó que legalizar la interrupción del embarazo no significa obligar a abortar:

“Es importante que se entienda adecuadamente, no significa que va a ser obligatorio, lo que se busca es que las mujeres tengan la posibilidad de decidir al respecto, quien no desee abortar está en todo su derecho de no hacerlo y es muy respetable la decisión que cada quien tome. Lo que no podemos hacer es legislar desde nuestras preferencias personales, el asunto es que las mujeres tengan derecho a decidir sobre ello”.