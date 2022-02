“Venta de plazas, negocio de 480 millones”

Miriam Meza / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.– El huachicoleo de plazas para egresados de las diferentes normales del estado de Michoacán representaba para los líderes sindicales 480 millones de pesos, por lo que cerrarle el paso a este acto de corrupción ha sido la molestia de algunas secciones magisteriales de la CNTE, señaló la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila González.

En rueda de prensa conjunta con el gobernador, la funcionaria estatal detalló que el reclamo del magisterio, específicamente la fracción azul, es la asignación de mil 600 plazas que fueron canceladas, cada una vendida en hasta 300 mil pesos, según los datos recabados por la dependencia.

Señaló que se están recopilando los expedientes para poder hacer las denuncias correspondientes, así como lograr un control interno en estos procedimientos en la dependencia de tal forma que no se sigan presentando actos de corrupción

En este sentido, recordó que la SEE no esta facultada para asignar plazas automáticas, como se venía haciendo en años anteriores, ya que son lugares que asigna la federación a través de convocatorias en las que los egresados de las normales concursan a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Por su parte, el gobiernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que hay ex funcionarios de primer nivel del gobierno encabezado por el perredista Silvano Aureoles Conejo que metieron y meten la mano en este tema, quienes están siendo investigados por supuestos actos de corrupción.

El titular del ejecutivo se negó a dar nombres de las personas involucradas para no interferir en el proceso, pero aseguró que la corrupción al interior de la Secretaría de Educación Pública ya no va más en su administración.

Asimismo, se dirigió a los sindicatos diciendo que no habrá más “tratos cochinos” ni acuerdos por “debajo de la mesa”

“Nosotros no hacemos tratos cochinos, nosotros no le entramos al moche de las plazas, tantas tú y tantas gobierno, ¿por qué se manifiestan?, porque el negocio es jugoso, estamos hablando de 500 millones de pesos entre toda la corrupción del tráfico de plazas… los que hicieron estos tratos se los digo, no los hicieron con nosotros, la corrupción está en otro lado, no aquí, por eso son este tipo de propuestas” afirmó.