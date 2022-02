VIDEO | Policía pide a pareja de lesbianas ser discretas

En redes sociales comenzó a circular un video de denuncia contra un policía de Tabasco que pidió a una pareja de lesbianas retirarse del parque porque se estaban besando.

El acto sucedió en el Parque Tomás Garrido de Villahermosa, Tabasco. El policía se acerca a las jóvenes y les pide que no realicen muestras de afecto debido a que “hay familias”.

“Hay gente que le gusta y no le gusta”, dijo.

“Se pueden besar, no hay problema, pero quiero que me entiendan que yo no le estoy diciendo que sea lesbiana, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran pero discreto”, asegura el elemento de seguridad.

En respuesta una de las jóvenes le pidió que se retirara y señaló que previo a scar al cámara, el policía había cambiado su actitud, ya que previó a ser grabado les había pedido que se retiraran.

“¿Discreta cómo? ¿Que no me bese con mi novia solo porque soy mujer y soy lesbiana? No estoy haciendo nada que no hagan personas heterosexuales. Hace un momento estaba usted pidiéndome que yo me retirara”.

Un amigo de las jóvenes preguntó “qué les está pidiendo, qué se escondan”. La respuesta del policía fue que no, si no evitar besarse cuando pase alguien. El joven replicó “si no hay ni un problema de infracción no sé por qué está aquí, porque yo sólo vi a las señoritas dándose un besito.

Policía pide a pareja de lesbianas ser discretas pic.twitter.com/hGuobPhhr5 — Grupo Marmor (@Grupo_Marmor) February 26, 2022

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...