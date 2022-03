Campesinos abandonaron sus cultivos por miedo a explotar en Tierra Caliente: Padre Goyo

Miriam Meza / Grupo Marmor

Los campos de cultivo en los municipios de Tepalcatepec y Aguilla están totalmente abandonados por el miedo que han generado los recientes ataques con minas, señaló el presbítero Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como padre Goyo.

En entrevista para Grupo Marmor, mencionó que está situación ha sido aprovechada por el grupo delincuencia de “Los Viagras” que aprovechan para roba todo lo encuentran a su paso.

“Mientras se tengan sospechas de que hay bombas, no hay un campesino que regrese a sus tierras, ahorita hay sospechas de que están minados, nadie entra para allá en Aguililla y Tepalcatec… si abandonados totalmente, terreno fértil para la delincuencia, la delincuencia se está metiendo por el ganado, se está robando los tractores, todo lo que su paso ve, el grupo de Los Viagra, es el grupo que está robando todo”

El padre Goyo, dijo desconocer si la cantidad de minas que desactivo el Ejercicio recientemente de alrededor de 200 bombas es real o no, lo que si, dijo, es que es una realidad que le ha arrebatado la vida no nada más a un campesino o algunos elementos de seguridad, sino a muchas personas que no han sido incluidas en las cifras oficiales

“Tengo amigos que han explotado, por ejemplo en Los Horcones, Juan Aguirre ese no lo han reportado, no está en ninguna página, yo que sepa exploto con una mina, igual con un señor de Aguaje, los propios militares, habido explotaciones de individuos por parte de minas que sembraron en los caminos”

Aseguró que la gente no ha querido regresar a sus comunidades porque saben que hay minas, mientras que el Ejército no ha ingresado a todo los lugares donde la situación es aún más complicada como Tumbiscatío, Pomaro, Puerto de los Toros, San Isidro, la Huacana, por mencionar algunas.

“Hay zonas francas donde no puede entrar el Ejército, no hay ataques porque no pueden entrar, por qué no han entrado. Tumbiscatío, Dos Aguas, Pomaro, a Puerto de Los Toros, San Isidro, ahí están todos los ex Templarios, La Haucana donde está la Miguelada”

Finalmente, pidió la intervención real del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que su política de abrazos, no balazos no está dando resultados y la zona de Tierra Caliente se ha tornado en un muy complicado para la ciudadanía.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...