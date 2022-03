Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron: “El Mijis”

Luego de haber sido reportado como desaparecido desde pasado 31 de enero, este 2 de marzo la fiscalía de Tamaulipas confirmo la muerte del exdiputado de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, alias «El Mijis».

De acuerdo a las autoridades la causa de su muerte fue un accidente automovilístico que se dio el pasado 3 de febrero en el kilometro 27 de la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo. Esto en los límites de Nuevo León y Tamaulipas.

Previo a que se diera a conocer su muerte, Miriam Martínez Vargas, esposa de «El Mijis» otorgó una entrevista a Adela Micha el pasado 16 de febrero y mencionó que en la última llamada que recibió de Pedro Carrizales mencionó que había sido detenido.

«Nada más sé que lo detuvieron, (me dijo) ahorita te marco y jamás volvió la comunicación. Nada más me dijo que lo habían detenido”, declaró la esposa.

En distintos medios de comunicación se filtró una conversación vía audios de WhatsApp en la que Pedro César Carrizales compartía lo que había vivido tras ser detenido.

«Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron, me tenían detenido los policías, los gafes, pensaban que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá. No te preocupes, te amo. Continuaba en la carretera, me tenían los gafes parado, mija. Pero ya voy allá. No te preocupes, te amo».

