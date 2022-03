Este es el origen del 8 de marzo Día Intencional de la mujer

El 8 de marzo es el día establecido que conmemora al genero femenino y a su lucha por el respeto a sus derechos y equidad

En 1970 la (ONU) Organización de las Naciones Unidas, instauro el 8 de marzo como el Día de la mujer,

La fecha que une a millones de mujeres para luchar por sus derechos y erradicar la violencia de genero que muchos cometen el error de felicitar a la mujer cuando este día no se celebra, se conmemora “No me felicites Lucha conmigo” es el lema que las mujeres tienen bien presente luego de la clara existencia y continuación de violaciones, agresiones, acoso, abuso entre muchas otras cosas de las cuales las mujeres no tendrían ni porque exigir que no sucedan, sin embargo la realidad es que existen y el 8 de marzo se utiliza para que las mujeres alzan la voz ante tanta violencia tan solo por el hecho de ser mujer.

Esta es la razón por la cual fue elegido la fecha del 8 de marzo

Fue un 8 de Marzo de 1857 cuando cientos de mujeres en los Estados Unidos que cansadas de tanta violencia contra su genero salen a las calles en forma de protesta en contra de las atrocidades que se cometían día con día hacia las mujeres, además de de las condiciones infrahumanas con las que tenían que lidiar en el ambiente laborar donde claramente eran discriminadas por su genero, donde era obligadas a trabajar jornadas que se sabia rebasaban las 10 horas esto en algunos casos sin importar que estuvieran embarazadas.

Ese día marco un antes y después en la lucha contra la igualdad de genero, y aun mas en la industria textil donde esta huelga dio inicio.

La primera celebración registrada del Día de la Mujer fue el 28 de febrero de 1909, en una fiesta socialista convocada para conmemorar una huelga del sindicato de mujeres de la industria de la confección. conocido como el “Gran Levantamiento”.

