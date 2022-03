Grupo Caliente interesado en mudar al Club Querétaro a Culiacán

Rubén Rocha Moya confirma interés de los nuevos dueños de los Gallos Blancos en mudar al club a Culiacán

Asi es como el Club Querétaro podría vivir una mudanza al acabar la clausura 2022 de la liga mexicana (Liga MX), provocado por las diversas sanciones que le hicieron al club por parte de la Asamblea de sueños y la FMF, los cuales decidieron despojar su directiva y por ello el equipo volvía a las manos de Grupo Caliente.

De manera muy transparente yo lo apoyaría. De hecho ya me buscaron (Grupo Caliente), porque si es traer un espectáculo para los culichis se los traigo, me gusta el futbol transparente. En primera que quieran venir y no porque allá (Querétaro) no los quieren un año, la segunda es saber cuáles condiciones podemos recibirlos” palabras del gobernador de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, @rochamoya_ confirmó que Grupo Caliente lo contactó para buscar llevar la franquicia de @Club_Queretaro a CULIACÁN.



Esta semana se reunirá con Caliente. pic.twitter.com/JLfgYr7KM8 — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) March 14, 2022

