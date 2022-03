A López Obrador no le gustaron las fotos de “El Bronco” y pidió no usar la ley para venganzas políticas

Luego de la difusión de fotografías de la reclusión de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, el presidente Andrés Manuel López Obrador además de pedir no usar la ley para venganza políticas, manifestó su malestar por este tipo de acciones que, afirmó, “afectan el honor y la dignidad de las personas”.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario cuestionó que hayan circulado las imágenes del ex gobernador de Nuevo León dentro del Penal de Apodaca y en mismas en las que no se le cubrió el rostro como dicta el Sistema Penal Acusatorio.

Lo que no me gustó y eso lo digo, porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. Eso no. No es un asunto jurídico, sino que tiene que ver con el honor y la dignidad. Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan, esas cosas no se deben permitir”, comentó.