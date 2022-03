No hay dinero para un ofrecimiento mayor al salario y prestaciones de empleados del Sutaspjem

Miriam Meza / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Tras 20 días de la huelga por integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán (SUTASPJEM),

el magistrado presidente, Jorge Reséndiz García descartó la posibilidad de ofrecer un incremento salarial y prestaciones mayor a la propuesta presentada hace algunos días, ya que no se cuenta con el recurso económico para poder hacerlo.

En entrevista con los medios de comunicación, el magistrado apelo a la comprensión del sindicato, para aceptar el 3.5 de incremento a salario y compensaciones, así como 1.5 a diversas presentaciones, y se retiren las banderas rojinegras.

“Económicamente no hay modificación, se les ha dado otra propuesta que van en beneficio de los trabajadores… estamos maniatados no podemos disponer de algo que no tenemos, ese problema económico no es solamente en el poder judicial, es en todo Michoacán.