Pacientes de hemodiálisis reciben amenazas por exigir una mejor atención

Miriam Meza / Grupo Marmor

A menos de un mes de iniciar con el tratamiento de hemodiálisis en la clínica “Plenitud Centro Coahuilense de Hemodiálisis S.A. De C.V.”, familiares y pacientes adheridos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nuevamente se manifestaron a fuera de la Delegación en Morelia, ubicada en Avenida Madero, para exigir una solución ante el problema de negligencias y malos tratos de los que han sido víctimas, a lo que se suma la amenaza en su contra por quejarse del servicio.

En un encuentro con medios de comunicación, Giovanni uno de los pacientes afectados y que lleva más de 12 años con este problema y que tuvo que cambiar de catéter porque no le realizaron el procedimiento correctamente, denunció que ha sido objeto de amenazas por reclamar un servicio de calidad, mientras que algunos pacientes se han retiraron del movimiento por temor.

“En lo personal recibí una llamada que decía que no sabía con quién me metía, que si seguíamos así o no nos calmábamos, me lo dijeron así te vamos a poner una ching@ a ti o a tus familiares y la verdad estas situaciones se dan porque saben que están mal, si ellos supieran qué están bien no tendrían porque hacer este tipo de amenazas”.

Aseguró que son varias personas las que han manifestado sentirse preocupadas al asistir a sus tratamientos, los cuales son tres veces por semana, ya que no se sienten seguros.

“Yo iba porque sabía que era por mi bien, pero ahora acá no me siento a gusto porque no me puedo ni dormir, porque si me descuido tantito ya me desangre, ya se paró la máquina, las clínicas no cuentan con medicamentos para estabilizar a un paciente, no hay doctores o nefrólogos”.