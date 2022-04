VIDEO | Adán Augusto: Si me corren por promover consulta, es un honor estar con Obrador

Adán Augusto López, Rocío Nahle y Cuitláhuac García en diversos eventos promovieron la revocación de mandato en apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“A mí no me da pena”, aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en un video compartido por el periodista Salvador García Soto, donde promueve la participación en la consulta popular para la revocación del mandato.

Augusto López junto con la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, mostraron su interés por la participación en la revocación del mandato que se realizará el 10 de abril.

El secretario de gobierno, desde Coahuila, dijo no tener miedo del Instituto Nacional Electoral (INE), pues “si me corren, voy a decir que fue un honor que me corran por ayudar a Obrador”.

Que vaya a promover su consulta en día inhábil se puede entender, pero que use un avión oficial de la @GN_MEXICO_ para traslasarse junto con el dirigente nacional del @PartidoMorenaMx es un uso indebido de recursos públicos en labores proselitistas y partidistas pic.twitter.com/OYGKeABtMn — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) April 3, 2022

“A mi no me da pena”, declaraba e secretario de gobernación de Xalapa (Adán Augusto López) captado por un periodista en vídeo donde promueven la participación en la consulta popular para la revocación del mandato del Presidente Andres Manuel Lopez Obrador.

Augusto López, junto a la ministra de Energía, Rocío Nahle, y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, manifestaron interés en participar en la autorización que será revocada el próximo 10 de abril. El secretario de Gobernación de Coahuila dijo que no le teme al Instituto Nacional Electoral (INE) señalo:”si me corren, voy a decir que fue un honor que me corran por ayudar a Obrador”.

En la ciudad de Xalapa se escucharon gritos de “¡No está solo!;” “Es un honor estar con Obrador”, y “Vamos a salir a votar para que Andrés Manuel siga en la presidencia”, de la asociación Que Siga la Democracia.

