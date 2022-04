Abren convocatoria para Internacional Carrera Atlética

A través de la Secretaría de Turismo del Estado, el Ayuntamiento de Maravatío hizo pública su invitación a deportistas nacionales e internacionales a participar en la Cuadragésima Quinta Edición de la Internacional Carrera Atlética de la Primavera, que se llevará a cabo en las calles y avenidas de esa ciudad el día sábado 16 de abril de 2022.

La Secretaría de Turismo destacó que este evento se suma a la gran variedad de atractivos que encontrará el turista durante esta temporada y de acuerdo con la convocatoria, podrán participar niños y niñas, jóvenes, atletas libres y clubes en una ruta que comprende salida y meta en el jardín Juárez, con un recorrido por las principales calles de la ciudad de la ciudad.

Horarios de salida:

‣ Carrera infantil 8:30 a.m.

‣ Juvenil 3 Km a las 8:55 a.m. 6 Km 8:55 a.m.

‣ 12 Km a las 9:40 a.m.

Las inscripciones serán a través de la página www.internacionalcarrera.com, con una cuota de recuperación $320.00 pesos.

En la categoría infantil, la A es gratis, mientras que B y C tienen un costo de $50.00 pesos.

Los primeros 600 inscritos recibirán un paquete que comprende número y playera, en tanto que los primeros 600 finalistas recibirán también Medalla.

La entrega de kits será el 15 de Abril de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en la presidencia municipal donde se firmará una carta responsiva.

Cabe destacar que en el caso de atletas extranjeros, solo podrán participar quienes se encuentren debidamente avalados por la FMAA al 30 de Abril 2022.

El día del evento no habrá inscripciones ni entrega de Kits (playera solamente en las categorías de 13 años en adelante se contará con cronometraje electrónico).

Todos los ganadores de algún premio deberán presentar original y copia de identificación y el comité organizador no se hará responsable de los accidentes que ocurran antes, durante o después de la carrera, por considerarse “riesgo deportivo”.

