ESPECIAL | ¡Temo por mi vida! Ninguna amenaza es válida hasta que te quitan la vida: Mujer víctima

Miriam Meza / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- En los últimos tres años Nayeli O., ha vivido con miedo al ser amenazada de muerte por su ex pareja sentimental Rafael R., con quien compartió 15 años y tuvo tres hijos, a los cuales también amenazó.

“Voy a acabar contigo y todo lo que este a tu alrededor, no me importan, ni tus hijos, ni las niñas, ni nada, así me lo dijo, yo no solo tenía miedo por mi persona, por mi seguridad, por mi vida, sino también tenía miedo por mis hijos”, relató en entrevista exclusiva a Grupo Marmor.