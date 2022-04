Hombre de 66 años pide que no le corten la luz por falta de pago

México.- El letrero de un hombre en su medidor de luz, ha conmovido a las redes sociales pues expresa que tiene 66 años y no puede pagar el recibo de la luz, por lo que pide una prorroga para poder saldar su cuenta.

“Soy un señor de 66 años, por favor no me corten la luz pasando la semana santa paso a pagar, ya que no tengo ningún tipo de apoyo del gobierno federal ni del estatal ni del municipal, y voy al día pero como la semana santa no voy a trabajar, lo que tengo voy a dejarlo para comprar para comer.” Atentamente: Miguel Ángel Castillo Rosas.