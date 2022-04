Critican a Federica de Kabah por votar a favor de la reforma eléctrica

La diputada Federica Quijano, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reaccionó en redes sociales con el emoji de una cara triste luego de ser criticada por votar a favor de la reforma eléctrica.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue desechada por 275 a favor y 223 votos en contra. Entre los que votaron a favor de la reforma eléctrica estuvo la diputada Janine Patricia Quijano Tapia, nombre real de la diputada por Yucatán.

Al ser cuestionada en redes sociales de su asistencia a San Lázaro el pasado martes para la discusión de la reforma eléctrica, la diputada por el Partido Verde, Federica Quijano, respondió que hará lo que considere correcto, luego de que Morena pasó el asunto para ayer domingo 17 abril.

“Yo no me escondo jamás lo he hecho, estaré ahí el martes y escucharé todo lo que se tenga que decir y explicar. No es un tema que conozco al 100% por más que estuve en casi 100 foros hay quien está de acuerdo y quien no y sin embargo siempre quedarás mal con alguien”, escribió la también integrante del grupo musical Kabah.

Janine Patricia Quijano Tapia, nombre real de la diputada por Yucatán, dijo que es “fácil juzgar desde afuera”: “Y como saben mi única ley son mis hijos! Haré lo que considere correcto, tengo 50 años y tengo mucho más que hacer”.

En redes la atacan

Te compartimos algunas de los comentarios hacia la cantante

Esto lo sé por una amiga que era líder del club de fans de Kabah en los 2000's. Ella y su hermano se cambiaron el nombre porque eran un par de drogadictos y quisieron dejar atrás su pasado. De hecho, le EMPUTA que le digan Janine. https://t.co/C9HmG5uXXh — Anton (@AntonRenacido) April 18, 2022

Ya no va a proteger Superman facho a la de Kabah 🤭🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/0QFQK7ndOz — Pandita 🐼 (@Bere543210) April 18, 2022

Finalmente votó a favor… ahí se ve que el significado de Kabah no le importa. El Partido Verde debe desaparecer. pic.twitter.com/iWlSlPbQeb — Víctor Zúñiga (@victorzuniga) April 18, 2022

Los fachos andan bien enojados porque la de Kabah votó a favor de la Reforma energética 🤭🤣 — Pandita 🐼 (@Bere543210) April 18, 2022

