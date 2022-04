Senador panista tiene cáncer, lo operarán

El senador del PAN, Juan Pablo Adame Alemán, dio a conocer la mañana de este 30 de abril que tiene cáncer y que hoy tendrá una operación.

Por medio de un comunicado, el Secretario Técnico de los senadores panistas detalló que en Semana Santa y tras un tiempo de tener un dolor en el estómago, le informaron que tiene cáncer.

El legislador pidió oraciones para que todo salga bien durante su intervención quirúrgica, además agradeció a todos aquellos que lo han acompañado en este proceso.

«Mi familia. eli, María, Rodrigo e Inés, son mi mayor fortaleza, por ellos voy a luchar y por ellos voy a sanar. Los amo con todo mi corazón. No me vpy a rendir, no me voy a detener», dijo.

Finalmente en el texto se despidió diciendo que está en paz lleno de esperanza y fe.

A mis amigos, compañeros y familiares: pic.twitter.com/t34khm5jPL — Juan Pablo Adame Alemán 🇲🇽 (@JuanPabloAdame) April 30, 2022

