“Poner uñas no me hace menos niño”: Gabriel denuncia críticas machistas por su trabajo

Gabriel Aarón es un niño originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se volvió viral en redes sociales, luego de expresar su sentir ante los ataques y amenazas que ha recibido por parte de personas, pues trabaja aplicando uñas y hace manicure.

Asimismo, afirmó que pese a los cuestionamientos no se detendrá y luchará, pues “eso no me hace menos niño”.

“Fui atacado y criticado por un baile que hice ayer perooooo saben queeeeee yo no pararé, no me detendré y lucharé porque, aunque solo soy un niño, soy inteligente, fuerte y saben que también me gusta el maquillaje. Eso no me hace menos niño. Y lo escribo yo, Gabriel, y lo escribo desde mi corazón. Me quedaré solo con lo bonito, como dice mi mami y todas esas personas que siempre veo como me apoyan, gracias, gracias con todo mi corazón”, expresó Gabriel.