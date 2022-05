Van 13 periodistas muertos en el año, los protagonistas de las historias de asesinatos

Javier Velázquez/ Grupo Marmor

Morelia, Michocán, 09 de mayo del 2022.- “Pese a que en las redacciones nos han enseñando a no ser las historias, nos hemos convertido en los protagonistas de las mismas”, fue el mensaje con el que inició una de las representantes del colectivo Niunomas, Patricia Monreal, misma que esta noche alzó la voz por las dos reporteras muertas en Veracruz.

Durante la manifestación en donde los periodistas exigen al gobierno estatal un mayor trabajo de respeto a la labor, así como de protección para los mismos, los trabajadores de los medios colocaron pancartas en el suelo, donde se mostraba los 13 asesinatos que se han presentado en la República Mexicana durante este año.

Asimismo señaló que en el caso específico de Michoacán, se tienen dos casos de Roberto Toledo, Michoacán, Monitor Michoacán y Armando Linares López, también del mismo medio; además son 5 mujeres periodistas las que se encuentran en el Sistema de Protección a Periodistas.

La lista continúa con José Luis Gamboa Arenas, Veracruz, Inforegio Network; Margarito Martínez, Baja California, freelance y Fixer; Lourdes Maldonado, Baja California, Sintoniza sin censura; Marco Ernesto Islas Flores, Baja California, Noti Red; Heber López Vázquez, Oaxaca, Noticias web; Anahí Michell Pérez Tadeo, “Michel Simón”, Ciudad de México.

Además se tiene a Jorge Camero, Sonora, El Informativo; Juan Carlos Muñiz, Zacatecas, Multimedios Testigo Minero; Luis Enrique Ramírez Ramos, Sinaloa, Fuentes fidedignas; Yessenia Mollinedo Falconi, portal El Veraz del sur de Veracruz y Sheila Johana García Olivera, portal El Veraz del sur de Veracruz, estas dos últimas, fueron el día de hoy.

Cabe mencionar que los periodistas Michoacanos, han realizado tres manifestaciones en lo que va del año, esto debido a que hasta el momento, se continúa generando una problemática de seguridad en toda la entidad.

1.- 10 de enero de 2022.- José Luis Gamboa Arenas, Veracruz, Inforegio Network. Reconocido por el gobierno de López Obrador.

2.- 17 de enero de 2022.- Margarito Martínez, Baja California, freelance y Fixer. Reconocido por el gobierno de López Obrador.

3.- 23 de enero de 2022.- Lourdes Maldonado, Baja California, Sintoniza sin censura. Reconocida por el gobierno de López Obrador.

4.- 31 de enero de 2022.- Roberto Toledo, Michoacán, Monitor Michoacán Explícitamente no reconocido por el gobierno de López Obrador.

5.- 6 de febrero de 2022.- Marco Ernesto Islas Flores, Baja California, Noti Red. No reconocido por el gobierno de López Obrador.

6.- 9 de febrero de 2022.- Heber López Vázquez, Oaxaca, Noticias web. Reconocido por el gobierno de López Obrador.

7.- 21 de febrero de 2022.- Anahí Michell Pérez Tadeo, “Michel Simón”, Ciudad de México, conductora. No reconocida por el gobierno de López Obrador.

8.- 24 de febrero de 2022.- Jorge Camero, Sonora, El Informativo. No reconocido por el gobierno de López Obrador.

9.- 3 de marzo de 2022.- Juan Carlos Muñiz, Zacatecas, Multimedios Testigo Minero. Reconocido por el gobierno de López Obrador.

10.- 15 de marzo de 2022.- Armando Linares López, Michoacán, Monitor Michoacán. Reconocido por el gobierno de López Obrador.

11.- 5 de mayo de 2022.- Luis Enrique Ramírez Ramos, Sinaloa, Fuentes fidedignas.

12.- 9 de Mayo de 2022.- Yessenia Mollinedo Falconi, portal El Veraz del sur de Veracruz.

13.- 9 de Mayo de 2022.- Sheila Johana García Olivera, portal El Veraz del sur de Veracruz.

