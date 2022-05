SITRAICATMI denuncia que 300 trabajadores dejaron de cobrar por denunciar irregularidades

Miriam Meza / Grupo Marmor

Alrededor de 300 integrantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (SITRAICATMI), quienes participan en la huelga que mantienen los centros de capacitación desde el pasado 3 mayo, no recibieron su quincena como una forma de represalia al dar a conocer que existen casi 40 aviadores dentro del instituto.

Así lo dio a conocer su líder Osiris Heras Gómez, quien reiteró que el gobierno estatal mantiene las puertas cerradas para darle fin a la toma que lleva 15 días y al parecer no le importa a la directora del Instituto de la Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), Nalleli Pedraza Huerta.

Asimismo, la secretaria general del sindicato se dijo ser banco de hostigamiento en la toma de la dirección central, por lo que teme por su seguridad y responsabilizó directamente a Pedraza Huerta si algo le pasa.

“Yo temo por seguridad, soy madre de 2 hijos y yo he estado en el plantón retirándome a mi casa, he percibido que me siguen. Yo temo por seguridad y hago responsable a la licenciada Nalleli Pedraza Huerta si algo me pasa”.