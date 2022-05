Christian Nodal se lanza contra la mamá de Belinda

Después de mucho guardar silencio respecto a su ruptura con Belinda, Christian Nodal estalló en redes sociales, pero esta vez contra los papás de su exprometida, a quienes acusa de recoger los frutos de su hija “hasta dejarla sin nada”.

A través de una publicación de Twitter, Nodal compartió una captura de pantalla en la que se lee a Belinda preguntándole si no le va a llegar algo de dinero, además de lo de sus papás para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?” escribió vía WhatsApp la cantante y actriz de “Bienvenidos a Edén”, a lo que Nodal escribió públicamente:

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

Hace unos días, circuló que la madre de Belinda respondió a un cibernauta que opinó sobre que ojalá Belinda ya no regresara con “el naco de Nodal”.

El cantante de 23 respondió a quienes lo atacan al asegurar que “no es de hombres” que exhiba de esa manera una parte de la relación que tuvo con Belinda, se defiende al reiterar que sólo quiere que lo dejen en paz, pues desde que se filtró información se lo han llevado a él “entre las patas”.

