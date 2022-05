Empresarios dan el visto bueno a centralización del IMSS en Morelia

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Para los integrantes de la Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán (CCEEM), la centralización de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, es una oportunidad para reactivar el desarrollo económico de varios sectores como la infraestructura, vivienda y servicios, por lo que este miércoles, dieron el visto bueno al proyecto que viene desde Palacio Nacional y que, en los últimos días se ve más cercano con la desincorporación del predio donde se estarían asentando el IMSS.

En rueda de prensa, Raymundo López Olvera, destacó el impacto positivo a hoteles, renta de espacios y construcción para albergar a 10 mil trabajadores y sus familias, con un poder adquisitivo medio, alto y muy alto, que se prevé estarían llegando a Morelia.

Por su parte, Roberto Santillán, presidente de la Cámara de Desarrollo de Vivienda, descartó alguna negativa de los diputados encargados de la desincorporación del antiguo Cereso, ante la generación masiva de empleo y reconstrucción del tejido social mediante el movimiento de economías con la centralización del IMSS.

Mientras que, en voz del Antonio Tinoco, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, resaltó los 2 mil millones de pesos que significarán la construcción de las oficinas del Instituto en el predio mencionado, más otros 4 mil 500 millones de los hospitales regionales en Uruapan, Zitácuaro y Morelia.

En torno a la iniciativa de decreto sobre la enajenación del terreno y su posterior donación al IMSS, López Olvera hizo un llamado al Congreso Local, a no politizar el tema:

“Pedimos que no se politice porque es un tema de Michoacán, cuando lo lleven al seno de cualquier partido político, ya no estaremos de acuerdo (…) Al explicar toda la derrama económica, no hay forma de decir que no. Nosotros no nos vamos a meter con el lugar en el que se vaya a hacer, queremos que se venga -el IMSS- que las autoridades le den solución y en eso se tienen que poner de acuerdo, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo”.