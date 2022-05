Campesinos de Chucándiro denuncian abandono de autoridades

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Hasta en un 70% ha bajado la productividad en el campo del municipio de Chucándiro, sin que hasta el momento autoridades locales, estatales y federales hayan ofrecido algún apoyo para las y los campesinos.

En rueda de prensa, ejidatarios de ese municipio denunciaron un abandono de los gobiernos, razón por la que se han acercado a la diputada Julieta Gallardo Mora, representante del distrito II quien les ha brindado apoyo con abonos, productos orgánicos para las cosechas y ahora mochilas aspersoras.

Mario Herrera, comisariado ejidal detalló que son alrededor de 200 hectáreas de maíz en todo el municipio a cargo de 72 ejidatarios, producción que se ha visto altamente afectada por la alza de los productos del campo, así como una crisis en la escasez de agua que ha orillado a los campesinos a limitar el riego a solo cuatro o cinco hectáreas al día.

“Chucándiro es un municipio olvidado, marginado, se reconoce por su trabajo, es gente trabajadora y son productores de maíz; ahorita los que producían 10 hectáreas le bajaron a 5 o a 3 hectáreas porque ya no se puede seguir trabajando así. Todo subió por el costo del diésel, las semillas caras, no hay ningún apoyo al campo. La diputada es la única que nos está ayudando y estamos agradecidos”.

Para aligerar la crisis de agua, Don Mario refirió que principalmente se necesita la instalación de una tubería de riego alrededor de la zona de cosecha.

Julieta Gallardo aseguró que la situación es generalizada en todo Michoacán, sin embargo, los mismos integrantes de los 10 municipios que integran el distrito II, le han manifestado la falta de atención de las presidencias municipales.

“Yo no he estado en contra de los ayuntamientos, yo he sido muy respetuosa con los municipios, con los presidentes municipales, se han acercado a mi regidores del mismo partido y puedo darme cuenta de la situación; con la guerra de Ucrania los precios de losfertilizantes se están yendo al cielo y no hya un proyecto para que los productores tengan un beneficio o por lo menos un aliciente para poder sembrar y tener el alimento en su casa”.