Podrían morir las personas que tengan el cilindro de gas cloro que fue robado: Alfonso Martínez

Después que el pasado sábado, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) detectara el robo de un cilindro que contiene gas cloro, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar señaló que quien tenga éste, podría morir a causa de la sustancia que contiene el mismo.

El edil moreliano expresó que dicho cilindro, al contener un elemento peligroso para la salud de las personas, podría generar graves problemas de quién se encuentre cerca del mismo, por lo que instó a los familiares de quién lo tenga, a denunciar ante las autoridades correspondientes para que se manejar y de esta manera, controlar la situación.

Además reiteró que el objeto, no tiene valor en el mercado, esto debido a que no existe mercado para él, aunque refirió que la única importancia que tiene es para las puentes tratadoras de la paramunicipal, por lo que destacó que quien busque algún beneficio económico con dicho instrumento, no podrá generar nada.

Para finalizar, indicó que hasta este momento no cuentan con mayor información sobre quién o quiénes podrían haberse llevado dicho cilindro, además indicó que tampoco tienen algo sobre dónde podría estar el mismo, por lo que continúan las investigaciones sobre esta situación.

“Hasta el momento, no tenemos más información sobre dónde esta el cilindro, pero se debe señalar que éste, no tiene valor en el mercado porque no existe comprador para ellos, lo único que representa es un peligro porque quién lo llegue a abrir, podría morir”, indicó.

Acerca del tema, el OOAPAS anunció en un comunicado que este equipamiento está identificado con número de serie 1806727Y.

Es un cilindro metálico de 68 kilogramos que contiene gas cloro licuado, el cual, es peligroso debido a su naturaleza reactiva, siendo un riesgo grave para la salud y la integridad física de las personas por su alto riesgo explosivo y de toxicidad, que puede ocasionar lesiones graves e irreversibles.

