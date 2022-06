Julia Garner dará vida a Madonna en película biográfica

Julia Garner es la actriz elegida para ser quien interprete a la famosa cantante MaDONA.

Garner ha sobresalido en series como Ozark e Inventing Anna. También en The Assistant, Las ventajas de ser invisible y Sin City: A Dame to Kill For.

La joven de 28 años compitió por el papel al lado de Florence Pugh (Black Widow, Midsommar), Alexa Demie (Euphoria) y Odessa Young (Shirley). Además, claro, como se trata de interpretar a una cantante, se necesitan dotes para la música y la danza, así que entre las candidatas también estaban Bebe Rexha y Sky Ferreira.

Tras el anuncio, Madonna compartió unas palabras: “espero transmitir el increíble viaje por el cual me ha llevado la vida como artista, música, bailarina. Un ser humano tratando de abrirse camino en este mundo. El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido viva. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es fundamental compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”.

La película biográfica de Madonna aún no tiene fecha de estreno y todavía no sabemos qué otros nombres se sumarán al elenco.

