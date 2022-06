Se creen dueños de la vía publica; 20 pesos por estacionarse en el “Audi”, denuncian.

Morelia, Michoacán.– Este martes 21 de junio enviaron una denuncia a esta casa editorial.

En el señalamiento indican que dos individuos cobran derecho de piso en las calles Virrey de Mendoza y Lago de Chapala en la colonia Ventura Puente.



El cobro es de 20 pesos y si no pagas no dejan estacionarte e incluso amedrentan, señala el denunciante.

ya que se encuentran cobrando 20 pesos por derecho a “Amenazan que si no se realiza el pago por el lugar los vehículos no podrán hacer uso del espacio.”

Los denunciantes aseguran se encuentran los domingos en el mercado del auditorio de la misma colonia.

