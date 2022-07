Madre del chofer del tráiler de Texas, no quiere que la busque

Madre del chofer del tráiler en el que murieron 53 migrantes asfixiados en las inmediaciones de San Antonio, Texas mencionó a medios que si lo tuviera de frente lo agarraba a cachetadas

Homero Zamorano, quien hace unos dias supuestamente conducía el vehículo drogado, pero para su madre no fue una sorpesa.

El chofer enfrentará cadena perpetua o pena de muerte por el fallecimiento de 53 migrantes.

Desde la crianza de Homero, ella le decía lo que era mejor para el, sin embargo fue un tanto difícil por sus supuestas amistades.

“Fue el que me salió más descarriado”, dijo.”Yo siempre le decía a mí no me andes trayendo a tu gente, aquí en donde yo vivo lo que tú hagas eso es tu problema, pero pero si te encierran no me andes buscando”, dijo la madre.

Además, menciona que se encontraba en Florida y en ocasiones en New York, por lo que es cuando se dio cuenta que se dedicaba al tráfico de personas del que se le acusa.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...