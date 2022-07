Interrupción del embarazo le corresponde solo a la mujer: Julieta Gallardo

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Luego de que el gobierno regresara con observaciones la Ley de Desarrollo Social al Congreso de Michoacán, la diputada local Julieta Gallardo Mora, reconoció que se debe analizar nuevamente el decreto con el que se le otorgan “derechos sociales” a los fetos.

Y es que la legisladora de la Representación Parlamentaria, manifestó que la decisión de interrumpir el embarazo “definitivamente corresponde a las mujeres”.

En rueda de prensa y a pregunta expresa, aclaró que no está a favor del aborto, sin embargo, reiteró que es decisión de las mujeres:

“Yo siempre he sido respetuosa de los derechos de las mujeres y cada mujer es libre de decidir sobre su cuerpo. Como lo planteo Balta -Gaona- yo no estaría tanto de acuerdo porque aquí definitivamente corresponde a la mujer decidir. Yo no estoy a favor ni en contra, aquí es la mujer la que tiene que decidir; yo en lo personal decidiría sobre mi cuerpo, sobre lo que yo necesito o quiero y no que me impongan”.