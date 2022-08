FGR es quien debe llamar a declarar a Peña Nieto, “no lo tengo que decidir yo”: AMLO

En su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no hará ningún llamado ni solicitud al expresidente Enrique Peña Nieto para que se presente a declarar en las investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República.

El mandatario dejó toda la responsabilidad en manos de la Fiscalía, y dijo que son ellos quienes deberán seguir sus indagatorias y sus procedimientos.

“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no lo tengo que decir yo, y no es mi fuerte la venganza, y no solo es el ex presidente Peña, es también el ex presidente Calderón, yo mismo he presentado denuncias en contra de Calderón o en contra de Fox, de Zedillo, de Salinas, alguna de ellas las presente cuando estaba en la oposición pero yo creo que están en los archivos”, indicó.