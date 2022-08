La contundencia no se le da al Atlético Morelia, pero no preocupa al estratega Pereyra

Miriam Meza/ Grupo Marmor

A pesar de que el Atlético Morelia ganó 1-0 a Correcaminos, tuvieron que pasar casi 70 minutos del juego correspondiente a la fecha 6 del Torneo de Apertura de la liga de Expansión MX, para que el equipo dirigido por Gabriel Pereyra pudiera anotar el único gol del partido, lo que dejó ver una falta de contundencia por parte de la delantera.

En rueda de prensa, el estratega reconoció lo anterior, sin embargo, dijo, que es un tema que no le preocupa ya que cuenta con jugadores que tienen definición y que pueden marcar la diferencia en un partido como el jugador contra Correcaminos a pesar de que muchos no estén en su mejor momento.

“Aún no teniendo a jugadores en su mejor versión supimos llevar peligro y por insistir tuvimos la jugada que nos abrió el marcador y después controlamos en partido pero como dices la contundencia no es quizás una palabra que nos quede cómoda a nosotros pero que no me preocupa para nada porque lo que ocupa es darle a los jugadores las situaciones de juego entiendo que son grandes jugadores, tienen muy buena definición, cada uno “