Sin registro de armas entregadas por el Virrey Alfredo Castillo: SEGOB

Miriam Meza/ Grupo Marmor

De las armas que se entregaron durante el 2013 y 2014, época en la que estuvo el Comisionado para la Seguridad en Michoacán, “El Virrey” Alfredo Castillo, no se tiene un registro que de cuenta sobre la entrega o que ayude a saber de la presentacia o vinculación del armamento que se entregó, informó el secretario de gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña.

En entrevista, señaló que tampoco se tiene una cifra exacta del número de armas que en ese momento se entregó a los ciudadanos que en su momento integraron los grupos de autodefensa en el estado, ya que se habla de entre 3 a 5 mil armas.

Cabe mencionar que los denominados grupos de autodefensa, fundados en municipios de la zona de Tierra Caliente, en un inicio tenían el objeto de salvaguardar a la ciudadanía que era extorsionada por grupos de delincuencia organizada, sin embargo, hay quienes los han involucrado directamente con los diferentes cárteles que se disputan el dominio del estado.

“Sobre las armas del 2013 y 2014 que se entregaron no se tiene un registro como tal y no podemos cotejar la procedencia o vinculación de eso armamento que se entregó… Se habla de varias cifras, la verdad es que no podríamos hablar con exactitud porque en diferentes momentos se hablaba de tres mil y luego una cifra mayor de cinco mil, entonces no hay un dato específico “