Sin cobrar su quincena más de 32 mil trabajadores de la educación

Este domingo se cumplen 7 días de la toma que realizan integrantes de la Coordinación de Egresados de las Normales de Michoacán en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), lo que ha generado el retraso en el pago correspondiente a la última quincena de agosto para 32 mil 47 trabajadores de la educación que aún cobran mediante cheque.

La titular de la Dependencia, Yarabí Ávila González, detalló que las instalaciones ubicadas en la avenida Siervo de la Nación fueron secuestradas por un grupo de normalistas o egresados, de quienes de desconoce su origen, por lo que no hay un acercamiento con los inconformes.

Asimismo, mencionó que se tomarán las acciones que sean necesarias para la liberación de las oficinas sin las necesidad de ejercer la violencia, sino que se privilegiara el diálogo en todo momento.

“Actualmente la Secretaría de Educación está secuestrada por un grupo de personas que no tenemos la certeza de si son normalistas o recién egresado, no sabemos cuál es el origen de ellos, por lo tanto nosotros no tenemos ninguna comunicación con ellos y se ejercerán las acciones que tengan que ver con la liberación de las instalaciones sin violencia, no estamos a favor de está, siepre será el diálogo pero el acercamiento tiene que ser conforme a la norma”

Según la información dada a conocer por Ávila González, dicha cantidad de trabajadores que no han podido, ni podrán cobrar mientras estás tomas sigan por parte de las diferentes expresiones sindicales y de normalistas, representa el 25% de la nonital total de la dependencia.

Además explicó que corresponden a 38 mil 266 plazas, para los cuales la dependencia eroga 359 millones 707 mil 822, recurso que se dispersa en 33 mil 660 cheques.

Finalmente, Yarabí Ávila refirió que los 61 mil 149 trabajadores que cobran vía electrónica recibieron su quincena en tiempo y forma, correspondiente a 94 mil 834 plazas con una erogación 921 millones 738 mil 928 pesos.

