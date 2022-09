Sus compañeros la llaman “pobre” por llevar lonchera al kinder

Por medio de redes sociales, un padre se mostró decepcionado y con enojo luego de que su hija fuera víctima de bullying por parte de sus compañeros de kínder todo a causa de que un compañero la llamó” pobre” por no llevar sus taquitos de barbacoa en una lonchera como los demás niños.

“Hoy (su hija) me dijo que ya no quiere volver al kínder porque un niño de sus salón hizo que todos sus compañeritos se burlaran de ella” escribió el hombre en sus redes sociales.

El padre explicó que le compra los tacos a su hija en un puesto que se encuentra fuera del plantel y que la señora se los da envueltos en aluminio dentro de una bolsa de plástico, por esa razón del empaque fue que su hija sufrió de burlas.

“Les dijo a todos que ella era pobre y no tenía dinero y que por eso ella no tenía una lonchera…tal vez es mi culpa por no echárselo en una lonchera…no me imagine que había niños tan chiquitos con mentalidades tan malas” dijo el hombre.

Por ultimo finalizó haciendo un llamado a los padres de familia a enseñarles valores a sus hijos para que no humillen a sus compañeros.

