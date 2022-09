En el festival de Cine de Venecia, Cate Blanchett es la ganadora a Mejor Actriz

Este sábado concluyó la 79 edición del Festival de Cine de Venecia, con Cate Blanchett y Colin Farrell como los grandes ganadores a Mejor Actor, mientras que el documental “All the Beauty and the Bloodshed” ganó el máximo premio, Golden Lion.

Cate Blanchett se llevó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia, por su papel en la película “TAR”, en la que Blanchet interpreta el personaje de Lydia Tar, una directora de cine a punto de lograr consagrarse.

“All the Beauty and the Bloodshed” es un documental que cuenta cómo fue la lucha de la fotógrafa estadounidense Nan Goldin contra la rica familia Sackler.El documental fue realizado por la periodista de investigación Laura Poitras.

Además, se entrelaza la notable historia de la propia vida de Goldin con su campaña para responsabilizar a los Sackler y su compañía farmacéutica por la crisis de los opiáceos en Estados Unidos.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...