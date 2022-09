“Soy intolerante a dos cosas: a la lactosa y a la corrupción”: Ramírez Bedolla

Miriam Meza/ Grupo Marmor

En Michoacán se terminó el “huachicol” de plazas automáticas para maestros y los ‘moches” para las diferentes expresiones magisteriales, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quién aseguró que hay dos cosas a las que es intolerante; a la lactosa y a la corrupción.

Al grito de ¡Bedolla, Bedolla, Bedolla, Bedolla!, que tomaba fuerza con los aplausos de los asistentes, Alfredo Ramírez aseguró que en un año se logró combatir la corrupción en materia educativa, ya que actualmente todos los procesos se hacen bajo las normativas y los procedimientos adecuados que se marcan desde la federación.

“Cero corrupción en Michoacán, yo les digo que soy tolerante, soy plural, de diálogo, pero solo soy intolerante a dos cosas: intolerante a la lactosa e intolerante a la corrupción, como dijo el presidente López Obrador ¡que muera la corrupción, que muera!”

Durante su mensaje en la plaza San Francisco, dónde resumió los logros más importantes para el estado en su primer año al frente del Ejecutivo, el obradorista subrayó que en Michoacán ya no se venden las plazas para mestros, ya que ahora se asignan a los egresados de las normales que realicen los procedimientos adecuados para su asignación.

“Combatimos la corrupción, primero ya no hay en materia educativa, se acabaron las plazas automáticas, nada de huachicol de la plazas, en Michoacán ya no se venden las plazas de maestros y maestras, ahora esas plazas son para los normalistas nada más, ya no hay venta de plazas y también decirlo, ya no hay moche con los sindicatos del magisterio, nada de eso ¡Se acabó!”

Afirmó, que era bien sabido que en la entidad antes se vendían en 50 y hasta 90 mil pesos las respuestas del examen para ingresar a alguna de las 8 normales del estado, situación que cambio a partir de la aplicación del examen del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).

“Ahora en este gobierno nada de esto, ahora ni yo sé las respuestas del examen, porque ahora el examen para ingresar a las normales del estado se aplica a través del Ceneval, con eso acabamos con la corrupción en el magisterio”

Finalmente, expresó que a 100 años de la fundación del normalismo riural en México por el general Francisco J. Múgica, ilustre michoacano, su gobierno defenderá la educación pública “cueste lo que cueste y para ello ¡Al csrajo la corrupción!”

