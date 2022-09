Avenida Madero se pintó de verde; colectivas realizaron marcha para exigir la despenalización del aborto

Miriam Meza/ Grupo Marmor

En el marco del día de la despenalización del aborto que se conmemora cada 28 de septiembre, la Asamblea de Mujeres en Michoacán realizó una marcha sobre avenida Madero en Morelia para exigir a las autoridades que Michoacán sea el décimo estado en lograr que la interrupción del embarazo sea legal, gratuita y segura.

El contingente representado por colectivas feministas y mujeres a favor del aborto partió del la fuente de las Tarascas rumbo al palacio de gobierno.

Cientos de mujeres con prendas o accesorios color verde gritaron consignas y a través de cartulinas escribieron frases como: “nosotras parimos, nosotras decimos’, “aborto es un derecho, no un debate”, “mujer por decisión, no por obligación”, “somos el fuego que ya no pueden apagar”, “mujer no es sinónimo de madre”, entre muchas más.

Durante su recorrido por la antigua calle real, la marea verde como se hace llamar el movimiento a través del denominado “bloque negro” realizó pintas y quebró los vidrios de varios edificios del primer cuadro de la ciudad, siendo los más afectados las sedes de los poderes legislativo y ejecutivo.

Al llegar al palacio de gobierno la vocera de Asamblea de Mujeres en Michoacán, fijo su posicionamiento en el cual señaló que el Congreso del Estado legisla bajo posturas morales y religiosas, por lo que deja de lado los derechos de las mujeres michoacanas.

“El congreso del estado de Michoacán legisla bajo posturas morales y religiosas con las cuales deja de lado los principios de necesidad, democracia y libertad, esto lo observamos cuando se desechan y frenan las propuestas de ley para la despenalización del aborto dejandolas en la congeladora”

Ante esto, el grupo de mujeres reiteró que permanecerán vigilantes del actuar de los servidores públicos y que como mujeres organizadas continuarán en su lucha por exigir que se legisle a favor de las mujeres por lo que continuarán con sus protestas.

“Nosotras continuaremos saliendo a las calles, apropiándonos de los espacios que el sistema patriarcal nos quitó y no permitiremos que los conservadores y la ultra derecha siga simulando campañas en pro de las mujeres”.

De igual forma, reiteraron que continuarán con su postura a favor de la despenalización del aborto en todo el país, y afirmaron que en Michoacán se tiene un desconocimiento en cuanto a los derechos reproductivos y sexuales por parte de las mujeres del estado, de los diputados y diputadas, así como por parte del sector salud.

Cabe mencionar que la entidad forma parte de las 22 en el país que se niegan a reconocer que el aborto es un derecho de las mujeres mexicanas.

Finalmente, recordaron que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), determinó que es anticonstitucional penalizar el aborto, por lo que reiteraron que continuarán exigiendo a los diputados legislar sobre el tema.

