Hombre se quita la vida tras enterarse del reclutamiento forzado para la guerra

Debido a la guerra por la que pasa su país, el presidente ordeno el reclutamiento de más de 300 mil ciudadanos para fortalecer las líneas de combate, hasta el momento tan solo 200 mil han sido reclutados, otros huyen para no ser llamados por la milicia y algunos se quitan la vida para pelear contra otras personas tal como lo hizo un dj.

Se trata de Ivan Vitalievhich Petunin, un Dj conocido como Walkie, quien por medio de un video compartido en Telegram explicó la causa de su muerte luego de enterarse que el presidente de Rusia Vladimir Putin estaba reclutando de manera forzada a civiles para participar en la guerra, el joven de 27 años ya había servido en el ejercito anteriormente, cosa que lo llevo a parar hasta un hospital psiquiátrico según comentó en el video.

“Si estas viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tomar el pecado de asesinato en mi alma y no quiero hacerlo, no estoy dispuesto a matar por ningún ideal”… “Elijo quedarme en la historia para siempre, como un hombre que no apoyó lo que estaba pasando” dijo.

También mencionó que no estaba listo para matar a alguien de su misma especie, que no tenia “derecho a apretar el gatillo”, luego de eso pidió perdón a sus seres queridos por la decisión que había tomado y finalmente, se refirio al presidente de Rusia como un “loco que nos da elegir entre la carcel o el ejercito” o morir.

“No estoy listo para tomar las armas y matar a los de mi propia especie”…”no tengo derecho a apretar el gatillo”.

“Perdónenme, seres queridos, pero a veces ha que morir por tus principios, y de todos modos, mi ultima, mi ultima decisión es como moriré exactamente”.

“Todos nos hemos convertido en cautivos de un hombre loco que nos da e elegir entre la cárcel o el ejército, o la elección que yo hice”.

El fallecimiento del joven fue confirmado luego de que su cuerpo fue encontrado al lado de un edificó de varios pisos.

