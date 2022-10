VIDEO | Influencer llora porque ya no quiere trabajar; pide ayuda en TikTok

Una joven influencer hizo un video el cual se viralizó en la plataforma de TikTok, debido a que se muestra desconsolada frente a la cámara y pide ayuda por un problema que la aqueja desde hace tiempo: no quiere trabajar.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad, yo no haría esto si no fuera realmente urgente”, dice, consternada. “Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”.