Mas de 50 aficionados fueron estafados con entradas para el mundial de Qatar 2022

Mas de 50 aficionados fueron estafados a través de Facebook por un supuesto vendedor de paquetes de viaje para el mundial, según un denunciante el boleto incluía hospedaje y entrada para los partidos de la selección mexicana.

Fue Mario, un aficionado del tricolor que planeaba viajar con un acompañante a Qatar para presenciar los tres partidos que la selección mexicana jugaría en el torneo quien dio a conocer la tremenda estafa que truncó su sueño, pues el paquete para dos personas, de tres días, con hospedaje y entradas al partidos le costó 107 mil pesos.

“Compré un paquete de 107 mil pesos para dos personas que incluía los tres partidos de México y hospedaje. Hace una semana me desesperé por no ver avances y cuando lo publicó en algunos grupos surgen más personas, somos más de 50 y el monto excede el millón y medio de pesos. Desafortunadamente habrá muchas personas verán su sueño truncado porque no responde y estamos aquí para que otras personas no caigan” mencionó el denunciante en una publicación en su red social.

Mario habría conocido al supuesto vendedor por medio de un grupo en Facebook en donde se suelen ofertar algunos boletos o en su caso, paquetes de viaje, incluso de manera mas económica que otras agencias, el estafado comentó también que ya había asistido a otros mundiales gracias a que había adquirido sus entradas en este tipo de grupos.

“Principalmente porque el precio es inalcanzable en las agencias, el sobre precio es alto y un par de boletos te sale en 15 mil dólares, más lo que tienes que gastar en alimentos, etc, se vuelve un viaje incosteable. Yo ya había ido a algunos Mundiales comprando en estos grupos”.

Mario finalizó diciendo que busca denunciar al estafador por fraude genérico.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...