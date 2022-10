Ediles Uruapan, LC e Hidalgo, a favor de que Ejército este en las calles

Miriam Meza/ Grupo Marmor

Al coincidir en que son el eslabón más débil de los tres Poderes de Gobierno, los presidentes municipales de Lázaro Cárdenas, Uruapan e Hidalgo, se mostraron a favor de que elementos del Ejército Mexicano estén en las calles como apoyo en temas de seguridad hasta el 2028.

En un sondeo exclusivo de Grupo Marmor, mencionaron que gracias a la participación de los tres niveles de gobierno es que han podido abatir poco a poco los índices de inseguridad, cuando en años anteriores e incluso este 2022 en algún momento han sido considerados como focos rojos.

El alcalde de Hidalgo, José Luis Téllez Marín, reconoció que las corporaciones municipales no están preparadas lo suficiente para resguardar a los ciudadanos sobre todo en temas de delincuencia organizada y grupos criminales, por lo que se dijo a favor de la iniciativa.

Por su parte el jefe de la comuna en Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equihua, aseguró que esta estrategia los ayudará a poder tener más elementos que resguarden a la ciudadanía, ya que no cuentan con el personal necesario, lo que dará resultados positivos.

“El concepto es de militarizar al país, porque ya van a tener un orden, sus funciones bien establecidas en el tema constitucional para ver en qué sí pueden intervenir y en que no, el Ejército ha estado durante más de 25 o 30 años en las calles pero no estaba regulado y no podía actuar en temas de seguridad pública… A nosotros como municipios nos va a favorecer en esa parte, porque la gente ya no quiere ser policía”