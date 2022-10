Familia de Tzintzúntzan Michoacán, cocina para Reyes y hace tapetes para famosos

La familia Villagómez Estrada de Tzintzuntzan, Michoacán, representada por los hermanos Blanca Delia y Juan Nepomuceno, no sólo son unos artistas famosos reconocidos a nivel mundial, porque si usted no lo sabía, ellos cocinan para Reyes y hacen tapetes y altares, principalmente en estos días que se festeja el Día de Muertos para famosos; hace apenas unos días hicieron un altar y tapete que solicito la señora “Cuquita”, en la tumba de Vicente Fernández.

Sencillos y amables, así son los hermanos Villagómez Estrada; hace unos días, Juan Nepomuceno elaboró un tapete en la tumba de Vicente Fernández con pulcritud y muchos detalles que tienen significados importantes.

Al hablar con Blanca Delia, nos informó que su hermano tiene ya muchos años con esta labor artística a la cual se han sumado sus sobrinos Dante y Bladimir Villagómez; y por cierto, este 31 de octubre elaboraran un tapete y exquisitos platillos de comida tradicional, ya que se estará realizando un reportaje especial con enviados del periódico del New York Times, así como del Grupo Univisión.

Entre los platillos se encuentran: Pato de Ánimas, conejo y churipo, por citar algunos. Para quienes no conocen a Blanca Delia, les podemos decir, que recientemente recibió el reconocimiento a nivel nacional como la “Cocinera del Año”.

Blanca Delia, les ha cocinado y sus platillos han sido degustados por los Reyes de España, autoridades de Canadá, Estados Unidos, Berlín y Dinamarca, por citar algunos. Ha cocinado para famosos del mundo como William Dafoe, para Marco Antonio Solís “El Buki”, Cecilia Galeano, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, Jesse & Joy; Eugenio Derbez, y muchos más que se encuentran en su lista.

En tanto que su hermano Juan Nepomuceno h llevado su arte en tapetes a países como España, Estados Unidos y Argentina.

Blanca Delia nos cuenta dos momentos chuscos y agradables que recuerda con emoción: el primero de ellos es cuando cocina para William Dafoe. ¿Pero antes, usted sabe quién es?

Aquí una breve reseña de William Dafoe: fue nominado al premio Oscar una vez como mejor actor y en tres ocasiones como mejor actor de reparto. Ha tenido papeles en películas como To Live and Die in L.A., Platoon, Nacido el 4 de julio, La última tentación de Cristo, Mississippi Burning, Wild at Heart, The Boondock Saints, El paciente inglés, Inside Man, The Life Aquatic with Steve Zissou, Spider-Man, El aviador, American Psycho, Anticristo, At Eternity’s Gate, El faro y Togo y le prestó su voz a personajes de Fantastic Mr. Fox, Buscando a Nemo, a Nathan Dawkins en el videojuego Beyond: Two Souls; en este último también se utilizó su rostro para la caracterización del personaje y se utilizó su voz en el juego de Twelve Minutes; también presto su voz para interpretar a Ryuk en la película Death Note (2017) de Netflix.

Bueno, este actor estuvo con Blanca Delia, y lo puso a hacer tortillas, y no sabía que tan famoso era, y él preguntó a Blanca Delia por cada una de sus películas si las conocía, y de ninguna de ellas sabía hasta después que le dijeron y quedó sorprendida de la importancia de este actor.

El Segundo caso, fue con el Buki, en la casa del cantante había un evento y ella iba a cocinar ahí, y había una fila de personas esperando que el famoso les diera su autógrafo y entonces llegó ella y el Buki fue a su encuentro y todos los de la fila le gritaron, hey formate y ella les respondió yo no le vine a pedir su autógrafo, él vino a pedírmelo a mí. Una anécdota que se quedará para toda la vida, dijo.

