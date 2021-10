No habrá sanciones a alumnos que no regresen a presenciales: Bedolla

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Pese a la insistencia del gobierno estatal para que las escuelas de todos los niveles regresen a clases presenciales, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó que no se interpondrán sanciones de ningún tipo a las y los alumnos que decidan personalmente o por sus padres, no asistir a las aulas.

Lo anterior al reconocer que la pandemia de Covid-19 sigue presente en el estado:

“Efectivamente no habrá sanción a los padres de familia o a los niños que no quieran regresar a clases, la pandemia todavía está aquí, pero yo estoy seguro que la gran mayoría tienen el deseo de volver”.

El gobernador citó una encuesta realizada por la encuestadora “Teorema”, la cual reveló que el 76.7% de los padres y las madres michoacanas enviarán a sus hijos e hijas a clases siguiendo las medidas sanitarias ya conocidas. También se detalló que el 80% de los encuestados consideró que la ausencia de alumnos en los salones ha afectado su desarrollo social, emocional y educativo.

Sobre las y los profesores, Ramírez Bedolla, apostó por la voluntad del magisterio para el retorno a las aulas, luego de que el Poder Ejecutivo se ponga al corriente con sus quincenas atrasadas puntualmente el próximo 15 de octubre.

“Así como nosotros vamos a cumplir con la responsabilidad de pago y estamos cumpliendo con la función gubernamental de diálogo permanente, creo que el regreso a clases debe darse; no hay motivo después de que se cubran las cuatro quincenas pendientes y la del 15 de octubre de no volver a la escuela, ya no hay pretexto para no volver a clases”.

Es de recordar que el pasado viernes, el Comité de Seguridad en Salud, instó a que las instituciones educativas de los niveles medio-superior y superior, regresaran a presenciales a partir de este lunes, mientras que el nivel básico lo estará haciendo el 18 de las corrientes.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...