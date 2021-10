Luego de 5 entregas, Camino a Dune de IGN, concluye esta semana con nuestra plática única con el compositor de Dune, Hans Zimmer, quien explica lo cual debe ser una buena banda sonora de ciencia ficción, capturando el ruido correcto para Dune y el trabajo que ya ha comenzado en Dune, Parte 2.

En una vigente plática de Zoom con IGN, Zimmer describió la funcionalidad sustancial que debería consumar cualquier score de cinta de ciencia ficción: “Lo que realizan los scores de ciencia ficción es generar una gigantesca proporción de independencia para que el compositor invente un mundo y sea independiente. y utilizar colores que tal vez no existían anteriormente. Ya que, al pie de la letra, se te exige que crees un mundo. Entre la manera en que se ve y la manera en que suena, estás construyendo el planeta “.

Zimmer dijo que los superiores scores de ciencia ficción para él eran, sin ningún orden en especial, Blade Runner, Alien, Star Wars y Forbidden Planet, y además compartió su admiración por el score de Gattaca. No obstante, su amor por el score de Star Wars de John Williams no estuvo exento de varias visualizaciones de su yo más muchacho.

“Recuerdo una vez que era infante, y esto no es en absoluto una crítica, ha sido solo una observación infantil de visitar ver Star Wars, y como aquellas letras, aquellas palabras siguen flotando sobre tu cabeza y, una galaxia bastante lejana, y escuchas trompetas, violonchelos e aparatos convencionales, y yo pensaba, ‘¿No deberían aquellos artefactos ser extraños y extranjeros, y no deberían ser de otra galaxia también?’ De esta forma que mi convicción era que solo lo que quería conservar pura [en Dune] era la voz humana. Realmente, no lo mantuve puro, aquello ha sido desechado. Le hice cosas indescriptibles. Sin embargo para mí, sentí mucho que teníamos la posibilidad de ir y edificar un mundo, crear un mundo y ser coherentes y involucrados con aquel tipo de iniciativa. Íbamos a visitar donde quizás nadie había ido previamente “.

Zimmer comentó que laboró bastante de cerca con el diseñador de ruido Mark Mangini para aseverarse de que el score y el diseño de ruido general de la cinta reflejen aquel ruido compartido que representa al director Denis Villeneuve. Zimmer además citó a 2 músicos en especial, con los que colaboró ​​estrechamente en la construcción del score de Dune, el músico / escultor / soldador Chas Smith y Guthrie Govan, a quien llamó “uno de los pocos superiores guitarristas [vivos]”.

El reto con todos sus ayudantes, comentó Zimmer, ha sido “seguimos oyendo cosas en nuestras propias cabezas, que eran imposibles de explicar e imposibles de hacer”. Agregó que la construcción del score ha sido “solo gente que labora al borde, en el precipicio de lo cual es viable”.

Zimmer sintetizó toda la percusión en el score e incorporó recursos anacrónicos, como gaitas, que parecían estar en desacuerdo con un score de ciencia ficción, empero que funcionaron para Dune. (Las gaitas se tocan a la vez a lo largo de una ceremonia en la Vivienda Atreides, lo cual refleja la fusión del feudalismo y el futurismo inherentes al mundo de Dune).

Fanático de toda la vida de la novela seminal de Frank Herbert de 1965, Zimmer entró en sus recuerdos de la impresión que le entregó la novela y de qué, y de quién se trataba realmente para detectar el ruido correcto para la cinta de 2021. “Su comprensión del libro y de qué, y de quién trataba realmente la historia para establecer los recursos que definirían su partitura:“ Lo cual había en mi cabeza [de leer el libro] era la iniciativa que, para mí, me trajo volviendo a mí, que Dune es una novela bastante hábilmente disfrazada, en la que uno cree que el héroe es Paul Atreides una vez que realmente las damas son los personajes fuertes de la novela ”, describió Zimmer. “Así que lo cual constantemente, inclusive una vez que era muchacho, lo cual continuamente oí fueron voces femeninas. Y Denis me guió hacia nuestra espiritualidad de aquellas voces, no religiosas, sin embargo que existe una espiritualidad en los recursos de esto “.

Con los Fremen, el núcleo familiar Atreides y las Bene Gesserit, Zimmer buscó “una forma de conectarlos en secreto y en aquel sentido más espiritual. De esta forma que ha sido bastante fundamental para mí, ejemplificando, inclusive una vez que Lady Jessica no está en la pantalla, que de alguna forma la melodía aún tenga una voz femenil en cualquier sitio, inclusive enterrada, que ella continuamente se encuentre consigo misma “.

No obstante, en última instancia, ha sido Dune, el mundo desértico Arrakis, quien dictó cómo sonaría la banda sonora de Dune de Hans Zimmer: “Es el viento que, no tanto ruge, que solo silba por medio del desierto, que canta por medio del desierto , el viento del desierto, que es una gigantesca inspiración y una enorme forma de mencionar, ‘Oh, espera un segundo, todos deben vivir en ese ámbito … Todos se verán dañados por el ruido del mundo real sí mismo.'”

Zimmer admite que el score de Dune no se trata únicamente de espiritualidad y naturaleza. “Al mismo tiempo, desde luego, es un score bastante intransigente, que te ladra y después te muerde. No es uno de aquellos perros que sencillamente ladra”. Un aspecto del score que muerde y ladra, es la rimbombante melodía de la villana House Harkonnen, que el compositor nacido en Frankfurt mencionó que “es fundamentalmente mi corazón más profundo, oscuro y negro, y partir de allí. Y todo lo cual es necesario es un alemán y un fuzzbox para hacer aquello”.

Si bien una secuela de Dune, que se anuncia como la Parte Uno y solo cuenta alrededor de la primera mitad de la novela de Herbert, no es un realizado, no ha impedido que Zimmer ya se encuentre haciendo un trabajo en ella.

“He escrito una hora y media de canción nueva. Denis es como un amigo y en este instante lo veo, él podría negarlo, sin embargo Denis requiere mucha inspiración pues está escribiendo la Segunda Parte. Entonces, en vez de enviarle botellas de alcohol, lo cual posiblemente funcionaría, sigo enviándole partes musicales que podrían inspirarlo y llevarlo en ciertas direcciones. De esta forma que escribí otra hora y media de canción, que mira hacia adelante en vez de ver hacia atrás si comprendes lo cual deseo mencionar. Y son solo experimentos, y son solo pequeños poemas de tono, pequeñas cosas para ver si resuenan de alguna forma con el rumbo de la historia, pues Denis y yo poseemos un profundo amor por esta historia y por este libro. Estaba tan demente que, una vez que era un joven leyendo de la obra, no veía la cinta de David Lynch, pues había elaborado mi propia cinta en mi cabeza y jamás vi la serie de televisión ni nada de aquello, y jamás oí la canción.

